Jacek Jelonek pracował z Przetakiewicz zanim stał się gwiazdą telewizji. Tym się zajmował w jej firmie

- Znam bardzo dobrze Jacka Jelonka, który był u mnie w La Manii dyrektorem marketingu i ja go po prostu uwielbiam i bardzo mu kibicowałam. Jacek sprawdzał się w tej roli fantastycznie. To jest taka osoba, że przychodzisz do pracy i od razu ci się buzia śmieje, bo on się śmieje i jest kochany, mądry, inteligentny i pracowity. Zawsze wprowadza dobrą energię, a ja zwracam na to uwagę. Nigdy w życiu nie zatrudniam złych ludzi. Dziś zatrudnia ich mój syn, ale kieruje się tą samą zasadą - powiedziała serwisowi Jastrząb Post Przetakiewicz.