"Ja tego nie rozumiem". Ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała wpadkę Macieja

- Ja tego nie rozumiem. To jest po prostu kwestia podejścia do kobiet i komunikacji, kultury, obycia. Myślę, że nawet jeśli ona mu się nie spodobała, to mógł to przemilczeć - ten eksperyment trwa 30 dni - albo mógł to ubrać w zupełnie inne słowa. Tak więc to tylko kwestia kultury osobistej albo jej braku - powiedziała.