Izabella Miko wspomina początki w TVP. Miała 10 lat i bieliznę swojej mamy

Małgorzata Rozenek i jej życie przed karierą w mediach

We wpisie na Instagramie Miko twierdzi, że występując w programie miała 6 lub 7 lat. W rzeczywistości była wtedy 10-latką. Dobrze za to pamięta, że miała na sobie koronkową bieliznę i futro pożyczone od mamy. Do tego mocny makijaż i tiulowa spódniczka – wszystko to idealnie pasowało do wizerunku Madonny z przełomu lat 80. i 90.