Izabela Trojanowska nie widziała swojej rodziny od wielu miesięcy. "Wciąż drżę, że coś się może stać"

Szczęście kumuluje się, bo w Niemczach na Izabelę będzie czekać również córka Roxanna, która mieszka i pracuje w Berlinie. "Jest do swojej babci Zosi bardzo przywiązana, wciąż do niej dzwoni, a kiedy ma trochę wolnych dni, wykorzystuje je także na odwiedzenie jej. Zawsze starałam się mówić Roxanie o tym, jaką wartościową jest wielopokoleniowa rodzina, jak trzeba dbać o naszych dziadków, babcie. Roxanna bardzo wzięła to sobie do serca" - wyznała piosenkarka.