Izabela Janachowska poprowadzi Sylwestrową Moc Przebojów. Wahała się do ostatniej chwili

Izabela Janachowska pół roku temu zaskoczyła fanów przejściem z TVN do Polsatu. Była tancerka przyjęła ofertę poprowadzenia "Tańca z gwiazdami". Oprócz tego ślubna ekspertka, która w TVN Style miała własne programy "I nie opuszczę cię aż do ślubu" oraz "W czym do ślubu", pracuje nad nowym ślubnym formatem. To właśnie z tego powodu początkowo miało jej zabraknąć na sylwestrowej zabawie Polsatu.