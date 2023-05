Izabela Dąbrowska zagrała panią Basię w "Uchu Prezesa". Wymyśliła ją od zera

- Panowie robili to za własne pieniądze, bo nikt nie chciał w ten serial zainwestować. Nigdy wcześniej nic takiego nie powstało na polskim rynku, więc nikt nie wiedział, jak do tego podchodzić. To był jeden wielki eksperyment. [...] Zupełnie nie spodziewałam się, że otworzymy taką puszkę Pandory - mówiła Izabela Dąbrowska w wywiadzie dla Plejady.