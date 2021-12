Wskoczyła w leginsy i stanęła przed lustrem. Co za ciało

Fani jednak wciąż liczą na to, że Iza i Kamil wrócą do siebie. Dlatego bacznie obserwują ich instagramowe konta. Gdy Iza opublikowała zdanie "Za jakiś czas podziękujesz sobie, że się nie poddałaś…", fani mieli nadzieję, że te słowa odnoszą się do związku z Kamilem. Do tej pory jednak para nie potwierdziła powrotu.