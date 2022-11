Iwona Pavlović o śmierci Żory Korolyova. "Nie godziliśmy się na to"

Jego śmierć była dla niej sporym ciosem. - Jego śmierć była czymś nierealnym, niepotrzebnym i zadziwiającym dla nas wszystkich. Po jego odejściu był wielki smutek, ponieważ się na to nie godziliśmy. Nie da się pogodzić ze śmiercią tak młodej, wysportowanej osoby. Kiedy odchodzą osoby starsze, to wydaje się to naturalną koleją rzeczy, natomiast kiedy odchodzi osoba tak młoda, tak pełna życia, tak zdrowa i sprawna, to wydaje się to jakieś niewyobrażalne i niesamowicie smutne.