Iwona Pavlović ciężko pracowała na emigracji. "Ocierałam łzy i szłam do przodu"

Iwona skończyła więc studia i z wykształcenia jest bibliotekarką, ale nie przydało jej się to w późniejszej pracy. W latach 80. wyemigrowała ze swoim partnerem (a później mężem) do Londynu. Robiła wszystko, by rozwijać się tanecznie, ale musiała przez to fizycznie zarabiać na utrzymanie i oszczędzać każdy grosz.