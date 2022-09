Kaczorowska krytykuje Pavlović. Poszło o ocenę jednej z par "Tańca z gwiazdami"

- Tańczyli Jacek i Michał i dostali cztery dziesiątki od jury i będzie pod prąd z mojej strony, bo to nie był quickstep na cztery dziesiątki. Pomijając całą dyskusję, czy dwóch facetów powinno razem tańczyć, czy nie [...] to nie było w tym prawdziwego quickstepa. To były skoczki w rytm quickstepa - skomentowała ogólną ocenę (przypomnijmy, były to cztery dziesiątki) ich tańca.