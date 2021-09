Iwona Kubicz odeszła z TVP. W atmosferze skandalu

Dziennikarce nie pomógł fakt, że jej wieloletnia mentorka Nina Terentiew odeszła do konkurencyjnej stacji telewizyjnej. To właśnie w tym czasie Kubicz otrzymała wypowiedzenie. Stało się to tuż przed jej wejściem w przedemerytalny okres ochronny. Decyzję tę argumentowano wystąpieniem w reklamie, która miała miejsce cztery lata wcześniej.