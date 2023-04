Iwan Komarenko wyjechał z Moskwy. Do Polski? W sieci posypały się komentarze

Jedni dziwią się, skąd bierze się hejt na Iwana, inni tłumaczą: "Nie szkalują go, bo jest Rosjaninem, tylko to jakim jest Rosjaninem. Jeśli wszem i wobec wychwala, jak to jest super i dobrze w Rosji, śmiejąc się z sankcji, że większa wolność słowa jest w Rosji niż w Polsce, to niech hipokryta zostanie u siebie, tam, gdzie ma tą swoją większą wolność. Skoro jest tam tak cudnie, to po kiego jeszcze zabiera swoją matkę do nas? Niech siedzą, gdzie im lepiej", "Nie chodzi o to, że jest Rosjaninem, ale o to, że popiera wojnę. Czytać nie potrafisz?".