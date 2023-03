Ivan Komarenko apeluje z Rosji do Polaków. "To byłaby narodowa tragedia"

"Zgadzam się w pełni z redaktorem Gadowskim co do faktu, iż Jan Paweł II jest unikalną postacią spajającą Polaków na całym świecie. Nie tylko tych wierzących" - stwierdził Komarenko, który już w 1991 r. przyjechał do Polski na pielgrzymkę Jana Pawła II. Wokalista podkreślił, że to właśnie dzięki niemu został w 2010 r. polskim obywatelem.