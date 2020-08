Ivan Komarenko kontra koronawirus. Artysta nagrał hymn antycovidowy

Ivan Komarenko , znany z zespołu Ivan i Delfin, zasłynął dobrych kilka lat temu. Jego przebój "Jej czarne oczy" wciąż jest hitem dyskotek i wesel. Ale to jedyny znak rozpoznawczy wokalisty, który na wiele lat został zapomniany. Szkoda, bo wydaje się, że Komarenko miał świetne warunki do tego, by utrzymać się na topie. Jednak coś nie wyszło.

Ivan Komarenko zdecydowanie wpisuje się w tę ostatnią grupę. Piosenkarz od samego początku był sceptycznie nastawiony do pandemii i tego, w jaki sposób nasz rząd sobie z nią radzi. Komarenko nie ma zahamowań przed tym, by krytycznie oceniać wszelkie obostrzenia związane z chorobą. Według niego tylko "niewolnicy noszą maski". Artysta stał nawet ramię w ramię z organizatorami protestu "Odwołujemy pandemię".

Ivan Komarenko: "Wydałem na taksówki 100 tysięcy złotych. To nie jest tania przyjemność"

Ivan Komarenko - Kity i mity OFFICIAL 2020

"Kity i mity OFFICIAL 2020" to najnowszy utwór polsko-rosyjskiego artysty. Ivan Komarenko krytykuje w nim przede wszystkim byłego już ministra Szumowskiego . "Komu minister wciskasz kity i kogo chcesz jeszcze zniewolić?" - pyta odważnie wokalista. Trzeba przyznać, że upór, jaki Komarenko wkłada w tę całą sprawę, jest godny podziwu.

Jednak komentarze pod filmem to nie wszystko. Internauci w innych miejscach w sieci nie byli zachwyceni utworem. Ludzie nie szczędzili gorzkich słów. Pytali, co stało się z ich idolem sprzed lat, od kiedy głosi tak szkodliwe poglądy. Ivan Komarenko, tworząc piosenkę na tak kontrowersyjny temat, powinien być przygotowany na krytykę.

Inni podeszli do utworu z dużą dawką humoru: "Do każdej płyty aluminiowa czapeczka gratis!", "Zabawne jest to, jak zapomniany piosenkarz jednego hitu nagle znowu robi karierę poprzez szerzenie jakichś bzdur", "Szumowski tak się przestraszył, że już zawczasu podał się do dymisji" - pisali rozbawieni utworem internauci.