Gwiazda "Na Wspólnej" odpowiada na krytykę. Ilona Wrońska dalej broni paramedycznych teorii

Paranaukowe teorie przechodzą renesans. Do głosu dochodzą pseudo eksperci w przeróżnych dziedzinach, którzy szybko wkupują się w łaski internautów. Szczególnie niebezpieczni są celebryci, którzy wykorzystują swoje zasięgi do szerzenia nieprawdziwych i groźnych teorii . Nic więc dziwnego, że z pozoru niewinna wypowiedź Ilony Wrońskiej o medycynie alternatywnej spotkała się z takim ostrym odzewem.

Gdy porady Wrońskiej zobaczył znany chirurg dr Paweł Kabata , od razu zareagował. "Mam dziesiątki zdjęć rozpadających się nowotworów piersi leczonych ziołami i biorezonansem , całą listę chorych, którzy leczyli raka żołądka dietą i innymi czary-mary. Zapraszam każdego geniusza medycyny alternatywnej do uczestnictwa w chociaż jednej rozmowie z umierającym człowiekiem, który dopiero w ostatniej chwili swojego życia zrozumiał, jak głupio postąpił. [...] Nie znam Pani Ilony, ale takie teksty są bzdurne i szkodliwe ."

Jednocześnie twierdzi, że: "Każdy ma prawo wyboru sposobu leczenia, edukowania czy wiary w co lub kogo chce." Najwyraźniej Ilona Wrońska nie rozumie, dlaczego głoszone przez nią teorie spotkały się z krytyką i dlaczego są tak niebezpiecznie. Na szczęście pod wpisem aktorki, wśród zwolenników leczenia kryształami, znajdujemy głos rozsądku.

"Myślę, że to oburzenie wynikało z tego, że do szpitala często trafiają pacjenci w zaawansowanych chorobach i w takich stadiach w których już nie można nikomu pomóc i wywiadzie okazuje się że przez lata stosowali alternatywne metody, te lata mogły być wykorzystane na normalne leczenie. Szkoda że przez to ludzie tracą życie czego sama byłam świadkiem miesiąc temu" - tłumaczy jedna z internautek.