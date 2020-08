Gwiazda "Na Wspólnej" szerzy niebezpieczne teorie. Znany lekarz łapie się za głowę

Pamiętamy kompromitujące słowa Dody próbującej negować pandemię, COVID oraz konieczność reżimu sanitarnego. Mimo że początkowo rozumiała zagrożenie koronawirusem, to liczne publikacje w sieci, które dziś może tworzyć każdy, przekonały ją do zmiany zdania. Brak wiedzy, nieufność wobec nauki i jej osiągnięć często prowadzi do zaprzeczania zdrowemu rozsądkowi. O ile sprowadza to na takie osoby śmieszność, to jednak wciąż niesie za sobą zagrożenie: swoją postawą popularna piosenkarka mogła zarazić inne osoby.