Isis Gee reprezentowała Polskę na Eurowizji. Dziś nie przypomina siebie sprzed lat

Niestety, jej piosenka "For Life" okazała się muzycznym niewypałem i ostatecznie Gee zakończyła swoją przygodę z konkursem na przedostatnim miejscu. Tego dla Isis było już za dużo. Kolejna porażka na koncie sprawiła, że wokalistka zdecydowała się wyprowadzić z Polski i wyjechać do Włoch. W 2009 r. została rzeczniczką i ambasadorką włoskiej firmy kosmetycznej. Ostatecznie i tam nie zagrzała miejsca i postanowiła przenieść się do Stanów Zjednoczonych.