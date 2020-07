Ipsos podaje, że nie może wskazać zwycięzcy wyborów. TVP wskazuje Andrzeja Dudę

Zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich 2020. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych opublikowane zostały wyniki sondażu exit poll . Wszystko wskazuje na to, że frekwencja była rekordowa - wyniosła 68,9 proc.

Najwięcej emocji wzbudzają jednak same wyniki sondażu . Z danych exit poll podanych o 21:00 wynika, że różnica pomiędzy kandydatami jest wręcz minimalna. Andrzej Duda miał zdobyć 50,4 proc. poparcia, Rafał Trzaskowski natomiast 49,6 proc. To na tyle niewielka różnica, że wg Ipsos nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie zwycięzcy .

Taka wiadomość pojawiła się w mediach tuż po 21. Nie we wszystkich jednak, gdyż na pasku w TVP Info jej zabrakło. Pojawiła się za to inna – Andrzej Duda wygrywa wybory. Po kilkunastu minutach pasek z jednoznaczną informacją zniknął. Jednak to właśnie obecnie urzędującemu prezydentowi TVP poświęciła najwięcej miejsca na antenie. Tak, jakby wynik był już przesądzony.