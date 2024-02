Internauci ostro o Stuhrze i jego komentarzu o piciu. "Upadłość ze strony aktora"

Słowa Stuhra odbiły się głośnym echem w inetrencie

Uwadze widzów nie umknęły słowa aktora. Zarówno na Facebooku, jak i w serwisie X ludzie komentują sytuację. Większość jest rozczarowana zarówno faktem, że to właśnie aktor gościł u Szczygła, jak i tym, jak do prowadzenia pod wpływem odnosi się winny. "O piciu alkoholu i jeździe po bandzie [będziecie rozmawiać - przyp. red.]. Zero człowieczeństwa, ze strony 'aktora' upadłość", "Rozmowa z pijakiem nie ma sensu", "Czy to program o pijanych kierowcach i do tego bezkarnych?", "Stary Stuhr pie...li na starość sam nie wie co. We Włoszech od 0,5 promila nie można jeździć samochodem. Czyli podobnie jak w Polsce. PS Stuhr gdy jechał nabombiony miał 0,7 promila".