Ilonie Krawczyńskiej nie było do śmiechu. Uczestnik "Farmy" nieźle jej odpyskował

- Nie mam większych kompetencji, tylko gdybyśmy mieli to (lepszą zagrodę przyp. red.) zrobić, to tu nie ma takich materiałów. Musiałbym zacząć rozbierać dom - odparł wyraźnie zdenerwowany 50-latek. - No hello kurde, przyszła pani wymalowana ładnie i będzie mi mówić, że są deski, jak nie ma desek - dodał chamsko mężczyzna sam na sam z kamerą.