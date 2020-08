Ilona Łepkowska powiedziała Zielińskiej, że musi schudnąć. Teraz się tłumaczy

- Lubiłam swoje ciało, gdy było go więcej, ale ono jest moim narzędziem pracy i do tego narzędzia mieli zastrzeżenia Ilona Łepkowska i Tadeusz Lampka - wyznała Katarzyna Zielińska w rozmowie z "Twoim Stylem".

- Zasugerowałam jej, żeby obcięła i ufarbowała włosy. To był warunek otrzymania roli, trudno mówić o tym, że ktoś komuś coś kazał. To było wspólne zdanie moje i Tadeusza Lampki, obydwoje uznaliśmy, że dobrze by jej zrobiło, żeby schudła trochę i zmieniła image. To nie było ocenianie jej prywatnie i jej jako człowieka - mówi scenarzystka i producentka.