Ilona Łepkowska o wyrzuceniu Barbary Kurdej-Szatan z "M jak miłość". "To taka nauczka"

- Chociaż jak napisałam na Facebooku – rozumiejąc emocje, bo emocje związane z sytuacją na granicy ja również odczuwałam bardzo silne, to jednak mimo wszystko uważam, że ta wypowiedź przekraczała pewne granice wypowiedzi publicznej. Myślę, że też jest to taka nauczka, że bardzo łatwo się wpisuje coś na Instagram, ale jednak może trzeba się chwilę nad tym zastanowić. (...) Jest to taki przykład, że trzeba ważyć słowa, bo to już idzie w świat i nie możemy tego cofnąć - dodała.