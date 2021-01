Ilona z "Rolnik szuka żony" nie do poznania. To jej ślubny makijaż?

Adrian Berkowicz i Ilona Kurzeja to jedyna szczęśliwa para z 6. edycji " Rolnik szuka żony ", która nadal jest razem. Choć początkowo mało kto wierzył, że tych dwoje przetrwa próbę czasu, a i niedawno plotkowało się o kryzysie w ich związku , zakochani zapewniają, że świata poza sobą nie widzą.

Przez długi czas dzieliły ich setki kilometrów. Postanowili to zmienić i od kilku miesięcy Ilona i Adrian mieszkają razem na gospodarstwie w Małopolsce. Wspólnie prowadzą tam stadninę koni. Wygląda na to, że para nie traci czasu i szykuje się do kolejnego, poważnego kroku w ich życiu.