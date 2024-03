Illusion inaczej. Mocny start akustycznej trasy

Było więcej utworów, które nie są grane zbyt często, jak np. "Tło", "Wrona", "Za taki ból" czy "Ruszy las". Czy czegoś zabrakło? Niektórych widzów mógł zaskoczyć brak "Noża", największego hitu Illusion. Ten utwór był jednak grany często na akustycznych koncertach Tomka Lipnickiego z Lipali, jeszcze zanim doszło do reaktywacji Illusion. Podobnie z innym hitem - "To, co ma nadejść". Zespół postawił tym razem na repertuar, który wcześniej nie był ogrywany na koncertach w formie akustycznej.