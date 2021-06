Ile stracą na wakacyjnej przerwie? Gwiazdy seriali muszą zacisnąć pasa

Jedną z takich osób jest Teresa Lipowska, czyli Barbara Mostowiak z "M jak miłość". Aktorka dorabia w serialu do skromnej emerytury, która wynosi 2 tys. zł netto. Jak donosi "Super Express", dawniej jej dniówka na planie serialu TVP wynosiła 4,5 tys. zł, dziś jest to ok. 3 tys. zł. Zatem wakacyjna przerwa mocno uszczupli zarobki emerytki.