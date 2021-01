Ile przestępstw popełniono w "Ojcu Mateuszu"? Jest statystyka

Ojciec Mateusz grany przez Artura Żmijewskiego zapisał się na stałe w popkulturze. Co do tego chyba nie ma wątpliwości. Przygody księdza z Sandomierza widzowie śledzą już ponad 12 lat. Powstały w tym czasie aż 24 sezony " Ojca Mateusza ". Twórcy serialu są niezmordowani i tworzą coraz to ciekawsze wątki w serialu. A dzieje się tam więcej niż w brazylijskiej telenoweli.

"W Sandomierzu przez cały czas trwania akcji serialu (grudzień 2008-grudzień 2020) zginęło dokładnie 150 osób. Zdecydowana większość ofiar padła ofiarą zabójcy, ponieważ aż 140 osób zostało zamordowanych. W tym samym czasie w Polsce doszło do 6864 morderstw, co oznaczałoby, że w mieście tym doszło do około 2% wszystkich zabójstw (co pięćdziesiątą ofiarą morderstwa jest mieszkaniec Sandomierza).