Ile osób oglądało WOŚP przed telewizorami?

Jak podaje Press, w szczytowym momencie WOŚP na antenie TVN śledziło nawet 1,13 mln osób. Tyle widzów włączyło TVN, by obejrzeć "Światełko do nieba" tuż przed godziną 20. Finał u tego komercyjnego nadawcy miał średnią oglądalność na poziomie 537 tys. widzów. W TVN24 zaś imprezę średnio w ciągu dnia śledziło 464 tys. osób. Największe zainteresowanie relacją było w godzinach wieczornych - szczególnie blokiem od godz. 19.58 do 00.05 – śledziło go 500 tys. osób.