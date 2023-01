Co się dzieje w Polsacie? Nowe doniesienia o Edwardzie Miszczaku

O ile jednak zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie muszą być bezpośrednią inicjatywą Miszczaka, to forsowanie programu śniadaniowego na antenie Polsatu już jest. Były szef TVN intensywnie zabiega o poranny magazyn na głównej antenie stacji, choć Polsat sparzył się w przeszłości na śniadaniówce. Jednak nawet jeśli Miszczakowi uda się postawić na swoim, nie ma szans na to, by program pojawił się w ramówce wiosną.