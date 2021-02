Tyle zarabiali u Gessler. Były kucharz zdradza szczegóły

Magda Gessler wciąż prze do przodu ze swoją karierą restauratorki i kreatorki smaków. Już nie jest tylko " tą znaną restauratorką z telewizji" , ale i pełnoprawną influencerką. Nadal może liczyć na szacunek w swojej branży, jej opinie są mocno promowane, a restauracje, które odmieniała na wizji, wciąż przyciągają tłumy gości. Oprócz tego jest właścicielką kilku innych biznesów.

Produkty Magdy Gessler cieszą się zazwyczaj sporym zainteresowaniem wśród klientów. Niestety pracownicy gwiazdy "Kuchennych rewolucji" mają mniej powodów do zadowolenia . Jakiś czas temu głos na ten temat zabrał Maciej Nowak, znany krytyk kulinarny i teatralny.

"Zatrudniacie kelnerów na czarno, za grosze, w najlepszym wypadku na umowach śmieciowych. Napiwki to podstawa ich wynagrodzenia za ciężką i niewdzięczną pracę. Zaś doliczanie serwisu do rachunku to kolejne ograbianie pracownika i nigdy się z tym nie pogodzę. Wara wam od tych pieniędzy!" - napisał na Facebooku.