Igor Sokołowski o nowej pracy. Dziennikarz zdradził zaskakującą rzecz

Sokołowski przyznał, że poszedł do Polsat News z racji tego, że ich propozycja była po prostu najciekawsza. Przez jakiś czas rozważał powrót do radia (pracował w przeszłości m.in. w TOK FM), ale uznał, że jest na to jeszcze za wcześnie. – Trudno mi sobie wyobrazić powrót do mojego ulubionego radia w tej chwili, więc ja się tam jeszcze pojawię, ale za jakiś czas – stwierdził. Gdy zapytano go, o które chodzi, to okazało się, że o Program Pierwszy Polskiego Radia. – Czekam, aż media publiczne nie będą w takim stopniu determinowane przez wolę polityków, nie tylko aktualnie rządzącej partii – wytłumaczył.