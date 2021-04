Identyczne bliźniaczki wszystko robią wspólnie. Mają jedno łóżko i partnera

- Chcemy żyć jak jedna osoba. Wszystko musimy mieć identyczne: ubrania, makijaż. Musze za nią chodzić wszędzie, nawet jeśli idzie do innego pokoju, muszę też tam iść – przyznała Anna. Oczywiście do pracy też chodziły razem, chociaż tylko jedna dostawała wypłatę. Do niedawna przez 7 lat pracowały w domu opieki, gdzie jedna z sióstr miała etat, a druga pomagała jej jako wolontariuszka.

- Miałyśmy kiedyś oddzielnych chłopaków, ale to nie zdawało egzaminu. Musimy mieć tego samego partnera. Kiedy spotykaliśmy się z innymi, oni zawsze próbowali nad rozdzielić. To niszczyło wszystko, bo nigdy nie chciałyśmy żyć oddzielnie. Dzielenie się chłopakiem jest dla nas o wiele łatwiejsze – mówiły siostry w Fox News.

Po kilku latach związku siostry nie ukrywają, że myślały o małżeństwie i dzieciach. To pierwsze nie przejdzie, bo legalizacja trójkąta w Australii jest niemożliwa. Ale jeśli chodzi o zajście w ciążę, to Anna i Lucy są jak najbardziej na tak. Pod warunkiem, że obie zajdą w nią jednocześnie.

- Jeśli ja zajdę w ciążę, chcę, by Anna też w niej była, bo chcemy to razem przeżywać. To zadanie dla Bena – śmiała się Lucy. – To będzie trudne, ale są różne zabiegi i nowe technologie, które pomogą nam to zrealizować.