Ida z "Love Never Lies" do bólu szczerze o programie. Wpadła w depresję

"Sorry, ale jak słyszę, że ktoś mówi, że program 'zmienił jego życie', to mam ciarki żenady na myśl, jak nisko intelektualnie trzeba być, żeby tak uważać. Mój związek program bardziej zniszczył niż naprawił. To, że jesteśmy teraz szczęśliwi, czekamy na córeczkę, rozwijamy się razem to zasługa tylko nas. [...] Wszystko jest po coś, ale nie wszystko jest tego warte, nie dajcie się zwieść" - zaapelowała do użytkowników.