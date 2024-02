Amanda z "Love never lies": "Cały czas płakałam"

— Jestem bardzo emocjonalna, więc dla mnie to pierwsze wejście do willi było bardzo grube. Praktycznie cały czas tam płakałam, ale przede wszystkim przez to też, że ja nie miałam nigdy zaufania do Kornela, więc z tyłu głowy gdzieś tam czułam, że coś się dzieje i te myśli cały czas mi towarzyszyły. Zagłębiałam się w swoich czarnych myślach. Cały czas się nakręcałam — stąd właśnie moje obawy i takie właśnie skrajne emocje — powiedziała.