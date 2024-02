Poznali swoje kłamstwa. Pary z "Love never lies" rozstały się czy zostały razem?

- O wiele mniej ci ufam, ale cię kocham i to jest najważniejsze - powiedział Max do Karoliny w finałowym odcinku. Choć jego dziewczyna raz umówiła się na randkę z kolegą z pracy, a Max nie zapewniał jej o swoim uczuciu małymi gestami, szybko postanowili sobie wybaczyć. Do dziś są razem. A co stało się z pozostałymi parami? Uwaga, spoilery!