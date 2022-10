Ida Nowakowska znów broni Kościoła. "Jest otwarty dla wszystkich serc"

Celebrytka w rozmowie z Plejadą powiedziała: - Mam szczęście, jestem w dobrym miejscu, w swoim życiu poznałam naprawdę wspaniałych księży, którzy naprowadzili mnie na piękną drogę. Nieraz wracałam z innej po spotkaniu, trochę z przypadku, z jakimś księdzem, który przekazał mi wspaniałą wiedzę, którą nabywał przez całe życie. Być może miałam szczęście i nie mnie to oceniać, dlaczego ktoś odchodzi. Jeśli to robi, to pewnie ma powód, nie wiem.