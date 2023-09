Ida Nowakowska wspomina prababcię. To była rodzinna tragedia

Ida Nowakowska z dumą przyznaje, że jest żarliwą patriotką i w tym duchu wychowuje także dwuletniego syna Maksymiliana. Niektórzy zarzucają jej niepotrzebne afiszowanie się z wartościami, które można pielęgnować bardziej "dyskretnie", "nie na pokaz", jak pisali internauci. Takie zarzuty padły m.in. 2 maja ub.r., kiedy prowadząca "Pytanie na śniadanie" wybrała się z synem na spacer, a ponieważ właśnie obchodzono święto flagi narodowej, to przypięła do wózka biało-czerwony proporzec i zapozowała do zdjęcia.