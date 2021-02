Ibisz wybrał się na spacer z byłą żoną. "Omawiany rodzinne sprawy"

Krzysztof Ibisz był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsze małżeństwo z Anną Zejdler trwało od 1998 do 2004 r. Drugie zaś, z Anną Nowak, jedynie cztery lata. Z obu związków Ibisz ma synów: Maksymiliana z Zejdler i Vincenta z Anną Nowak-Ibisz .

Był długi czas, gdy Krzysztof i Anna Nowak kłócili się po rozwodzie o alimenty, co nie rokowało dobrze na przyszłość – niezdrowa atmosfera między rodzicami może mieć negatywny wpływ na wychowanie dziecka. Na szczęście udało im się dogadać i ich stosunki są obecnie bardzo przyjacielskie. Para często się spotyka i publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Popularny prezenter twierdzi, że to wszystko dla dobra syna.

Krzysztof Ibisz z byłą żoną nabiera odporności podczas spaceru

Internauci zostawili pod postem Ibisza dużo komentarzy. "Świetnie! Tak trzymać", "Tacy normalni, zwykli… to się ceni", "Bardzo ładnie wyglądacie jako eks-para" – napisali m.in. Jedna z fanek zasugerowała, by prezenter ożenił się ponownie z Anną. Ibisz odpowiedział krótko: "Ale to już było". W innym miejscu przytaknął, że zdrowo jest mieć dobre relacje ze swoją byłą partnerką.