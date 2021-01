Tego się nikt nie spodziewał. Ibisz-Nowak pokazała, jak wyglądała na studiach

Anna Nowak-Ibisz należy do osób, które nie mają problemu z epatowaniem swoim życiem prywatnym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie często ukazuje nie tylko sprawy związane z jej pracą, ale także chwile spędzone z synem czy nawet byłym mężem – Krzysztofem Ibiszem .

Jak niejedna gwiazda posiadająca konto na Instragramie ( przykładem jest np. Joanna Koroniewska ), Nowak-Ibisz nie ma także problemów z publikowaniem zdjęć z czasów swojej młodości. Jej dwa ostatnie posty są tego najlepszym dowodem. Prowadząca programu "Pani gadżet" pokazała internautom, jak prezentowała się w czasie studiów. Do fotografii dołączyła także ciekawą historię.

"Tylko tych dwóch studentów wydziału operatorskiego PWSFTV i T w Łodzi, Andrzej Sawczuk i Robert Wolański, potrafiło uchwycić to coś we mnie... patrzyli, obserwowali mnie i mówili; chodź Anula - masz taką inną urodę - zrobię ci fajne zdjęcia, poćwiczymy. Na tym polegał czar szkoły filmowej w Łodzi - uczyliśmy się od siebie nawzajem, pomagaliśmy sobie w etiudach operatorskich i aktorskich, oni uczyli nas, jak dobrze stanąć w świetle, a my uczyliśmy się pozowania i bycia na planie filmowym" - czytamy.