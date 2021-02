Ibisz może nie wrócić na antenę. Polsat wciąż nie podjął decyzji

Krzysztof Ibisz z byłą żoną nabiera odporności podczas spaceru

- Zobaczymy, jak to będzie. "Taniec z gwiazdami" jest w 100 proc. programem na żywo. Nasza ostatnia edycja trwała rok. Na jesieni, kiedy ta pandemia po tym letnim zelżeniu znowu się rozpędziła, my jadąc na program, nie wiedzieliśmy, czy on będzie. Robiliśmy testy. Każdy z nas tak naprawdę mógł mieć test pozytywny, to nie od nas zależy. Nie wiadomo, na kogo trafi. To była stresująca rzecz, więc zobaczymy, co postanowią nasi szefowie [...] Jest to jednak ryzyko, bo to program na żywo. My przychodzimy, testujemy się i nagle okazuje się, że ktoś nie może wziąć udziału – powiedział.