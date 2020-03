"Hunters". Serial o nazistach nie podoba się Muzeum Auschwitz

"Hunters" to nowy serial Amazona. Produkcja wywołała ogromne kontrowersje i oburzenie Muzeum Auschwitz. O co cała afera?

" Hunters " to serial, którego akcja rozgrywa się w połowie lat 70. XX w. Głównym bohaterem jest Jonah Heidelbaum, młody Żyd usiłujący odnaleźć zabójcę swojej babci. Okazuje się, że w latach 70. niemieccy naziści mają się całkiem nieźle. Żyją w USA i marzą tylko o jednym – by zabijać Żydów. Ale mają poważnego wroga: organizację "The Hunt", która z kolei poluje na nazistów i mści się za doznane podczas II wojny światowej krzywdy. Na jej czele stoi Meyer Offerman grany przez Ala Pacino .

"Hunters" niebezpieczne?

Muzeum Auschwitz opublikowało post na Twitterze, w którym skrytykowało ten pomysł: "Auschwitz było pełne okrutnego bólu i cierpienia udokumentowanego w relacjach tych, którzy przeżyli. Wymyślanie fałszywej gry w ludzkie szachy na potrzeby serialu "Hunters" to nie tylko niebezpieczna głupota i karykatura. To też pożywka dla przyszłych osób negujących Holokaust. Honorujemy ofiary, zachowując dokładność faktów".

Post spotkał się z poparciem internautów. Ale znaleźli się też tacy, którzy uznali, że Muzeum przesadza: "Zgadzam się co do sensu. Jednak film może modyfikować rzeczywistość, ponieważ jest filmem! Moim zdaniem, po tym, jak obejrzałem z synem pierwszy odcinek, czuję, że serial zwiększy zainteresowanie tematem Holokaustu i prześladowań Żydów".

Twórca serialu wnukiem ocalałej z Holokaustu

W odpowiedzi na oburzenie Muzeum, twórca serialu David Weil opublikował oświadczenie, w którym opisał historię swojej babci, byłej więźniarki obozu koncentracyjnego: "Lata temu odwiedziłem Auschwitz i zobaczyłem bramę, przez którą moja babcia była kiedyś zmuszona przejść i baraki, w których musiała żyć jako więźniarka. Widziałem ślady koszmarnego świata, który przeżyła. Było to doświadczenie, które na zawsze zmieniło moje życie. To był czas, w którym postanowiłem zrobić coś dobrego – niezależnie od tego, czy jest to duże, czy małe – aby pomóc wypełnić obietnicę "Nigdy więcej". Wierzyłem wtedy i wierzę teraz, że jako wnuk ocalałych z Holokaustu, jestem odpowiedzialny za to, by ich historie pozostały żywe".