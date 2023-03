Hubert Urbański o polskiej polityce: "Żyjemy akurat w gorszych czasach"

- Pyta mnie pan o politykę i rzeczywiście mam poczucie, że żyjemy akurat w gorszych czasach, jeśli chodzi o to, co się z Polską dzieje - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Onetu Urbański, dodając: - Mimo to uważam, że to stan przejściowy. Będą wybory i to się znowu zmieni. I tak to będzie się kręcić w kółko. Musi.