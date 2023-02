Zaskakujące wyznanie. Hubert Urbański chciał wejść do polityki

- Dosyć uważnie śledzę wszystko, co się dzieje wokół prawodawstwa i ustawodawstwa, zwłaszcza związanego z moją branżą, i mam wrażenie, że uczestniczę w politycznym never ending story. Poznałem w życiu kilku posłów, obserwuję też życie na Wiejskiej, i przyznam się panu, że kiedyś przeszło mi przez myśl, że może warto by było kandydować, by coś pożytecznego jako poseł zrobić, zmienić. Teraz wiem, że mnie los przed tym uchronił i im dalej od nich, tym lepiej - powiedział.