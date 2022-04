Hubert Urbański do dziś w to nie wierzy. Opowiedział o kuriozalnej sytuacji

"To było jeszcze przed 'Milionerami', czasy 'Piramidy'. Jak się nam urodziła druga córka, to poszliśmy na premierę jakiegoś filmu do Kinoteki. Z Krysią w nosidełku. I jakaś babka do nas podeszła, chwilę rozmawiała ze mną, chwilę z moją żoną. I potem w takim piśmie plotkarsko-telewizyjnym na ostatniej stronie ukazała się krótka notka: kolorowe zdjęcie mojej żony z córką w nosidełku, a obok tekst w stylu, że żona o pięknych jasnych oczach nie boi się zabrać ze sobą dziecka w nosidełku jak kangurzyca, a obok mąż, Hubert, wschodząca gwiazda telewizji – i teraz najlepsze, niech pan się trzyma – ale jeśli jesteście ciekawi jeszcze jakichś szczegółów, to najlepiej do niego zadzwońcie! I na samym dole podany numer telefonu do nas na chatę, rozumie pan?" - wspomina Urbański w rozmowie z dziennikarzem "Wyborczej", nawet po latach nie kryjąc zdumienia, że ta sytuacja naprawdę miała miejsce.