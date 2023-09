"Hotel Paradise". Widzowie mają dość nękania Łucji. Co na to KRRiT?

Zaczęły się próby przekonywania jej partnera, Pawła, by jej nie wybrał, co oznaczało kolejne usunięcie. Doszło nawet do szantażu. Uczestnicy zagrozili, że wspólnymi siłami wyrzucą parę z show. Uczestnicy posunęli się też do nękania Łucji podczas Puszki Pandory. Dla widzów to było za wiele - część wyraziła swój sprzeciw, pisząc komentarze w sieci, ale jedna osoba zgłosiła sprawę do KRRiT.