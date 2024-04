"Hotel Paradise". Widzowie apelują do produkcji. Chodzi o sprawę Ady

Ostatnio widzowie sporo piszą o burzliwej relacji Bartka i Ady. Zwłaszcza dotyczy to zachowania mężczyzny, który od samego początku budzi w nich negatywne emocje. Wytykają mu, że znęca się psychicznie nad Adą. Przejawia nieuzasadnioną zazdrość wobec swojej partnerki. Doszło nawet do tego, że internauci wysyłają apele do produkcji reality show, by w końcu podjęli działanie wobec Bartka. A tym jest usunięcie go z planu.