"Hotel Paradise". Wakacyjny koszmar. Eliza i Jay opowiedzieli, co ich spotkało w Afryce

- Dzisiaj spotkała nas najbardziej dziwna sytuacja w Afryce. Na początku wyśmiewali się z nas bo jesteśmy biali i idziemy w deszczu. Ha ha, ale zabawne. Potem przyszli po pieniądze, gdy dostali odpowiedź, że nie to zaczęli mówić, że mamy oddać im nasze lody i ciągnąć nas za ręce, plecak - relacjonowała Eliza. - Gdy znowu zaczęliśmy im odmawiać, to chwilowo odpuścili, ale zaczęli wyzywać nas i naszą rodzinę. Na koniec doszli do wniosku, że spróbują nas dogonić wtedy zaczęliśmy uciekać. Plus jest taki, że ludzie, którzy byli w aucie, zaczęli na nich trąbić i jakby zajeżdżać im drogę, żeby umożliwić nam ucieczkę - dodała.