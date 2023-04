Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" trafili do szpitala. To miała być przygoda życia

"Wreszcie udało nam się podjąć decyzję. Na początku były to nieśmiałe marzenia. Po czasie zaczęły się one przeradzać w może sposób na życie? Pewnej bezsennej nocy, leżąc, doszliśmy do wniosku, że życie jest jedno. Kupiliśmy one way ticket. Jesteśmy wdzięczni za wszystko co mieliśmy i mamy, jednak zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest droga, którą chcemy podążać. Fake świat, fake ludzie, nie, dziękujemy. Tak właśnie wylądowaliśmy tutaj. Żyjąc z dnia na dzień, bez pośpiechu".