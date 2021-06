"Hotel Paradise". Takich emocji w finale jeszcze nie było

Na początku finałowego odcinka 3. edycji "Hotelu Paradise" dowiedzieliśmy się, która para jako ostatnia odpadła z programu. To Marcin i Kara głosami pozostałych uczestników show musieli pożegnać się z hotelem. Ich relacja wzbudziła sporo emocji wśród pozostałych uczestników, gdyż przed wejściem Kary do programu, Marcin przez kilka tygodni tworzył udaną parę z Nathalią. Gdy poznał Karę, zupełnie stracił dla niej głowę i zdradził Nathalię w ostatnim tygodniu pobytu w programie. Do finału weszli Basia i Krystian oraz Simon i Bibi.