"Hotel Paradise": Hania nie miała operacji nosa? Wyznała całą prawdę

Hania Balwierczak, odkąd dołączyła do programu "Hotel Paradise", wzbudziła ogromne zainteresowanie. Przykuła uwagę nie tylko widzów, ale przede wszystkim pozostałych uczestników. Rudowłosa artystka wyróżniała się niebanalną urodą i mocnym charakterem, który szybko dał się we znaki większości współlokatorów. Mężczyźni przyznali wprost: Hania nie jest w ich typie. Dziwili się, dlaczego dziewczyna w ogóle dołączyła do programu. Uczestniczki były jeszcze ostrzejsze w swojej ocenie. Nie zostawiły na wyglądzie nowej koleżanki suchej nitki.