"Hotel Paradise". Ania popłakała się na wizji: "Wszystko wymknęło się spod kontroli"

Atmosfera w "Hotel Paradise" staje się coraz bardziej intensywna. W zeszłym tygodniu, zgodnie z decyzją Marty, program opuścił Maciek. Uczestniczka musiała zdecydować się na wybór Łukasza lub Maćka. Teraz fani reality show zastanawiają się, kto trafi do wielkiego finału, który odbędzie się już w najbliższy piątek.

Widzowie "Hotel Paradise" nie mogli narzekać na nudę . W ostatnim odcinku po raz kolejny pojawiły się kryzys w związku Chrisa i Marietty, Łukasz namawiał Martę do namiętnego pocałunku, a Violi i Adamowi zebrało się na wspomnienia. Największe zaskoczenie wzbudziła jednak Ania.

Uczestniczka zakochała się bowiem w Mateuszu, do czego przyznała się, gdy wspólnie leżeli na łóżku. Para początkowo ustaliła, że łączy ich jedynie strategia, która ma finalnie doprowadzić do zwycięstwa w programie. Gdy Ania zrozumiała, że nie ma co liczyć na głębsze uczucia ze strony Mateusza, zalała się łzami.